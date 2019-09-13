Москва, , 14:51 — REGNUM В Госдуме готовы поверить в негативный прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о сырьевом шоке, однако нашли способ уменьшить экономические риски для России.

Греф Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Греф и его подельники из либерального блока, конечно, знают толк в шоке. Однако, риски для страны серьезно уменьшатся, если убрать наконец-то этих господ от рычагов управления национальной экономикой», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире» приведет к очень низким ценам на нефть, заявил Греф в ходе Московского финансового форума.