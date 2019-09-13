Ставрополь, , 14:48 — REGNUM В Ставропольском крае и Дагестане началась ликвидация нелегальных алкогольных производств. Одно из них было выявлено еще в 2015 году на территории ООО «Протос» в городе Ставрополе. Сотрудники Росалкогольрегулирования и ФСБ по Северо-Кавказскому федеральному округу изъяли при проверке около 25 тысяч бутылок нелегального алкоголя, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в ведомстве.

После этого начались длительные судебные разбирательства, которые завершились признанием руководства ООО «Протос» виновным в незаконном производстве алкогольной продукции. Суд постановил конфисковать и утилизировать все оборудование.

Предстоит демонтировать 33 единицы основного технологического оборудования. После чего оно будет утилизировано, так же, как и оборудование для хранения коньяка на территории ООО «Махачкалинский комбинат шампанских вин» в Дагестане.

Здесь в 2017 году было изъято более 300 тысяч литров коньяка готового к розливу. После признания производства незаконным было назначено решение направить основное технологическое оборудование на утилизацию. Металл будет реализован, а денежные средства поступят в казну РФ.