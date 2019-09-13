Москва, , 14:47 — REGNUM В настоящее время законодательная отмена 8-часового рабочего дня действительно вряд ли возможна и разумна, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев, комментируя слова вице-премьера Константина Чуйченко.

«Причём, скорее всего, дело заключается даже не в том, что это неэффективно с экономической точки зрения. Насколько мне известно, эффекты перехода на четырёхдневку в России серьезно не просчитывались. Определённый положительный эффект может быть получен.

Ведь компании, вынужденные платить прежнюю заработную плату (если это требование будет закреплено) за меньшее количество рабочих дней, будут вынуждены искать пути повышения производительности труда.

Учитывая, что ВВП (по паритету покупательной способности) на одного работающего в России составляет примерно $25−26 в час против $40−60 в большинстве развитых стран, то резерв для роста, конечно, есть.

Естественные эксперименты в ряде стран показали, что, поставленные в жёсткие рамки, фирмы могут резко повысить производительность труда. Но с другой стороны, существенно увеличится безработица и затраты бюджета на выплаты безработным. Это пока никак не просчитано.

Резюмируя сказанное, стоит отметить, что переход на четырёхдневку — это пока более актуальная задача для более богатых стран», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю.

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