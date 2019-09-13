Москва, , 14:31 — REGNUM Норму 8-часового рабочего дня в России пока никто отменять не будет, потому что она принята в Трудовом кодексе РФ, а он был принят уже в постсоветское время, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя слова вице-премьера Константина Чуйченко.

Юрий Пименов. Работницы Уралмаша на заводе. 1934

«Поэтому декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года смогут отменить, но не отменят пока 8-часовой рабочий день. Установленный восьмичасовой рабочий день не противоречит и международным нормам.

Согласно Конвенции МОТ 47, продолжительность рабочей недели не может быть больше 40 часов. Россия ратифицировала эту конвенцию, и при пятидневной рабочей неделе в России установлен 8-часовой рабочий день.

Предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока только обсуждается. И вполне вероятно, что может быть принят тот вариант, с которым согласятся и работодатели, и профсоюзы, и правительство.

Это может быть и при сокращении продолжительности рабочей недели, что логично по примеру западных стран, при сохранении 40-часовой рабочей недели, но с другим режимом работы.

Пока российское общество не готово менять принятые ТК РФ трудовые нормы», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Константин Чуйченко. Заявил, что отмена восьмичасового рабочего дня, советский декрет о котором попал под «регуляторную гильотину», не планируется.

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