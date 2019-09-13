Москва, 13 сентября 2019, 14:31 — REGNUM Норму 8-часового рабочего дня в России пока никто отменять не будет, потому что она принята в Трудовом кодексе РФ, а он был принят уже в постсоветское время, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя слова вице-премьера Константина Чуйченко.

Юрий Пименов. Работницы Уралмаша на заводе. 1934
Юрий Пименов. Работницы Уралмаша на заводе. 1934
«Поэтому декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года смогут отменить, но не отменят пока 8-часовой рабочий день. Установленный восьмичасовой рабочий день не противоречит и международным нормам.
Согласно Конвенции МОТ 47, продолжительность рабочей недели не может быть больше 40 часов. Россия ратифицировала эту конвенцию, и при пятидневной рабочей неделе в России установлен 8-часовой рабочий день.
Предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока только обсуждается. И вполне вероятно, что может быть принят тот вариант, с которым согласятся и работодатели, и профсоюзы, и правительство.
Это может быть и при сокращении продолжительности рабочей недели, что логично по примеру западных стран, при сохранении 40-часовой рабочей недели, но с другим режимом работы.
Пока российское общество не готово менять принятые ТК РФ трудовые нормы», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Константин Чуйченко. Заявил, что отмена восьмичасового рабочего дня, советский декрет о котором попал под «регуляторную гильотину», не планируется.

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