Рим, , 14:25 — REGNUM Вместо того, чтобы национализировать авиакомпанию «Алиталия», новому правительству страны стоит ее продать, написал на своей странице в Twitter в пятницу, 13 сентября, Карло Календа, депутат одной из двух правящих партий страны — либералов.

Самолет авиакомпании «Алиталия» (сс) BriYYZ

Запись была оставлена им в ответ на вопрос нового министра экономики, также представителя либералов Роберто Гуалтьери.

Попытки итальянского государства спасти «Алиталию», зарегистрировав новое юридическое лицо и привлекая опытных участников рынка, длятся уже более года, но пока не увенчались успехом.

Предполагалось, что, помимо железнодорожной госкомпании и министерства экономики, в состав акционеров войдут также авиакомпания Delta и группа Benetton.

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