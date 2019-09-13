Рим, , 14:23 — REGNUM Налоги в Италии будут снижены «в ближайшие три года», заявил журналистам в пятницу, 13 сентября, министр экономики и финансов нового правительства Роберто Гуалтьери, передает Sky.

При этом правительство не намерено утверждать декрет о снижении и унификации ставок НДФЛ, предложенный во время работы прошлого правительства «Лигой» Маттео Сальвини.

Проект «Лиги», предполагавший, что граждане с семейным доходом менее 55 тыс. евро в месяц будут платить НДФЛ по ставке 15%, выгоден лишь обеспеченным гражданам, считает Гуалтьери.

Другая мера, предложенная предыдущим правительством, продление моратория на повышение НДС, будет утверждена, сказал министр.