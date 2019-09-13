Иркутск, , 14:01 — REGNUM Вопрос открытия канцелярии посольства Киргизии в Иркутской области обсудили сегодня, 13 сентября, губернатор Приангарья Сергей Левченко и чрезвычайный и полномочный посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов. Судя по официальной информации, опубликованной на сайте иркутского правительства, на такой шаг стороны готовы пойти потому, что имеется ряд перспективных направлений сотрудничества, совместное развитие которых интересно и выгодно как Киргизии, так и Иркутской области. Речь идёт о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, машиностроения, лесного комплекса, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и образования.

«Считаю, что открытие такого отделения будет способствовать развитию всего комплекса двусторонних взаимоотношений, поможет раскрыть потенциал нашего партнерства, а также вывести сотрудничество между нашими регионами на качественно новый уровень», — отметил иркутский губернатор Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года внешнеторговый оборот Иркутской области с Киргизией составил почти 4,7 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 8%.