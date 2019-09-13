Киев, , 13:48 — REGNUM Бизнесмен Игорь Коломойский будет вести дела на Украине на общих законных основаниях, заявил 13 сентября президент страны Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Все должны жить по правилам, монополии не будет», — заявил Зеленский, добавив, что это касается всех, «в том числе господина Коломойского».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября офис президента Украины сообщил о встрече властей страны с олигархом Игорем Коломойским. Большинство экспертов считают, что публичное освещение этой встречи означает «очень мощный сигнал» об особом положении олигарха.

Читайте также: «Очень мощный сигнал»: мнения экспертов о встрече Зеленского и Коломойского