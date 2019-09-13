Берлин, , 13:43 — REGNUM В августе 2019 года на автомобильном рынке Германии было реализовано 313 748 новых машин, что на 0,8% меньше прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA).

Стоит отметить, что это довольно высокий результат. Превышение 300-тысячной отметки происходит второй раз подряд.

Всего с января по август 2019 года в Германии было приобретено около 2,5 млн автомобилей. Это на 0,9% больше, чем за такой же период прошлого года.

В марочном рейтинге на авторынке Германии в августе 2019 года лидирует бренд Volkswagen. Авто этой марки предпочли приобрести 52 754 немецких автолюбителя, что на 17,1% меньше, чем год назад.

На второй строчке расположились машины компании Mercedes-Benz. Их продажи выросли на 22%, до 28 890 штук.

Тройку лидеров замыкает Audi. В августе в Германии было куплено 25 227 машин. Здесь мы наблюдаем падение на 10,5%.

Четвёртое и пятое места заняли Ford (22 713 ед.) и Skoda (19 598 ед.).

Напомним, в июле 2019 года автолюбители в Германии купили 322 788 новых машин. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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