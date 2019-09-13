Минеральные Воды, Ставропольский край, , 13:27 — REGNUM В аэропорту Минеральные Воды имени Михаила Лермонтова в Ставропольском крае будет построен новый аэровокзальный комплекс. Он расположится на площади около 25 тыс. кв. м. В настоящее время ведется проектирование нового здания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Пропускная способность аэровокзального комплекса составит после реконструкции более 3 млн пассажиров в год. По данным пресс-службы аэропорта, за восемь месяцев 2019 года пассажиропоток превысил 1,691 млн человек.

На внутренних авиалиниях было перевезено 1,390 млн пассажиров, на международных — 301 тыс. пассажиров. Рост пассажиропотока по сравнению с 2018 годом составил 5,2%.

В будущем будет переоборудован для международных рейсов павильон прибытия со встроенным павильоном для встречающих. Площадь недавно открытого терминала прибытия составила свыше 9 тыс. кв. м.

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