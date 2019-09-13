Москва, , 13:20 — REGNUM Бюджетный прогноз Минфина содержит ряд противоречий и не оставляет открытым вопрос о налоговой политике государства в нефтяной сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил советник генерального директора, начальник департамента по работе с органами государственной власти ПАО «Газпром Нефть» Павел Карчевский на Московском финансовом форуме.

«Фундамент тех решений, которые будут реализованы через 10 лет, закладываются сейчас. Дальше траекторию изменить будет сложно. Единственный основополагающий документ в части фискальной нагрузки — бюджетный прогноз Минфина. Он показывает довольно странные цифры», — заявил Карчевский.

«С одной стороны мы видим, что номинальные рублёвые цены на нефть не растут. При этом доходы бюджеты от нефтегазового комплекса должны вырасти на 2 трлн рублей, что, в общем, противоречит логике даже без учёта того, что льготируемые категории будут расти», — подчеркнул он.

С этой точки зрения для нефтяной отрасли остаётся неясным, как будет развиваться налоговая политика государства в ближайшие годы.

«Единственный путь — увеличение налоговой нагрузки на объём добычи. Хотелось бы знать, куда мы движемся в плане фискальной политики… И второе — объёмы льгот 1 трлн. Ряд действующих льгот могут дать ещё выпадающие доходы в 500 млрд и новые льготы, что обсуждаются — ещё 1 трлн. В какой-то момент может выясниться, что денег недостаточно для государства», — отметил Карчевский.