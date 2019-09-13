Москва, , 13:16 — REGNUM Министерская встреча стран ОПЕК+, которая прошла 12 сентября в Абу-Даби, не дала особых результатов — ничего нового в отношении глобального рынка нефти сказано не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не помогли и надежды на то, что Дональд Трамп может заключить с Китаем соглашение по торговому спору, которое должно отменить некоторые тарифы на импорт. Крупные участники рынка утратили доверие как к странам ОПЕК, так и к обещаниям Трампа.

В этой связи нет никаких оснований полагать, что крупные сделки будут направлены именно на нефтяной рынок, в то время как лучше их направить на рынок золота и другие защитные активы.

Волна тенденции по нулевым и отрицательным ставкам, а также давление на ФРС США, заставляет инвесторов принимать активное участие на фондовых рынках. В свете последних событий это единственное место, где можно получить хорошую доходность при заниженных рисках.

Товарно-сырьевой рынок, в частности нефтяной, по-прежнему будет находиться под влиянием спекулятивной составляющей, которая будет создавать волатильность в моменты выхода геополитических новостей, а также публикаций данных по запасам сырой нефти в США от ведущих энергетических ведомств.

Переизбыток сланцевой нефти на Западном полушарии и дефицит на Восточном создают полную неопределенность глобального нефтяного рынка. Мера по сокращению добычи нефти со стороны стран ОПЕК+ уже была отыграна рынком, и найти новые стимулы роста пока крайне сложно.

В этой связи диапазон колебания нефтяных котировок может то расширяться, то сужаться в зависимости от указанных выше причин. При этом средняя цена нефти за баррель будет варьироваться в пределах $61,50 для марки Brent и $56 для марки WTI», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Снижение цен на нефть приостанавливается