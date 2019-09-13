Ростов-на-Дону, 13 сентября 2019, 13:14 — REGNUM Соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Ростовской областью и Коми подписано в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.
«Для нас это событие. Мы сегодня начинаем новое движение в виде комплексного развития сотрудничества между Республикой Коми и Ростовской областью. Здесь достаточно большое количество направлений, которые мы бы хотели усилить», — сказал глава Республики Коми Сергей Гапликов.
По слова ростовского губернатора Василия Голубева, реализация соглашения позволить увеличить товарооборот между регионами.
Главе Коми Голубев предложил посетить торжества по случаю празднования 270-летия Ростова-на-Дону и 82-летия области.