Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Ростовской областью и Коми подписано в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

«Для нас это событие. Мы сегодня начинаем новое движение в виде комплексного развития сотрудничества между Республикой Коми и Ростовской областью. Здесь достаточно большое количество направлений, которые мы бы хотели усилить», — сказал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

По слова ростовского губернатора Василия Голубева, реализация соглашения позволить увеличить товарооборот между регионами.

Главе Коми Голубев предложил посетить торжества по случаю празднования 270-летия Ростова-на-Дону и 82-летия области.