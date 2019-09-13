Самара, , 13:05 — REGNUM Торговый оборот Самарской области и Японии превысил 70 миллионов долларов США. Об этом 13 сентября сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на встрече с министром, заведующим информационным отделом посольства Японии в России Ямамото Тосио.

По словам Виктора Кудряшова, товарооборот между Японией и Самарской областью в последние годы только растет. За последние три года зафиксировано увеличение объема импортных и экспортных операций на 30%.

«Сегодня у наших производителей уже есть товары, которые могут заинтересовать японских потребителей. Мы готовы предложить японским партнерам целый ряд направлений, в том числе продукцию химической и пищевой промышленности», — сообщил он на встрече с послом Японии в России.

Напомним, что Ямамото Тосио прибыл в Самарскую область для открытия фестиваля японского кино в Самаре и в Тольятти. Кроме этого, представитель посольства Японии в России в ходе поездки ознакомится с экономическим, инвестиционным и культурным потенциалом нашего региона.