Красноярск, , 13:03 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил выделить в 2019 году дополнительные 590 млн рублей педагогам региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в краевом правительстве.

Уточняется, что эти деньги пойдут на выплаты учителям тех школ, где при росте числа учеников осталось прежним количество педагогов.

На 1 сентября 2017 года число учеников в крае составляло 320 тысяч человек, в 2018 году — 328 тысяч, к началу текущего учебного года — почти 335 тысяч.

«Уже в октябре этого года на выплаты учителям муниципалитеты получат 224 миллиона рублей», — подчеркнул Усс, добавив, что эту сумму сформировали за счёт внутренних резервов регионального бюджета. Остальные деньги поступят после осенней корректировки.

Кроме того, по поручению губернатора, при формировании фонда оплаты труда педагогов региона на следующий год необходимо будет учитывать фактические данные о количестве учеников в школах на 1 сентября 2019 года. К уже запланированным на эти цели 17,7 млрд рублей дополнительно выделят 790 млн.

Мобразования и минфину края поручено сформулировать предложения по постепенному увеличению базового оклада красноярских педагогов, начиная с 2020 года.

Напомним, по данным Новосибирскстата, средняя зарплата работников организаций в Красноярском крае в январе — июне 2019 года составляла 48 980 рублей, в том числе в сфере образования — 40 358 рублей.

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