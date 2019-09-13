Сеул, , 13:02 — REGNUM Во втором квартале 2019 года мировые поставки полупроводникового оборудования сократились, однако инвестиции Китая в данную сферу выросли на 40%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным SEMI, во втором кварте текущего года мировые поставки полупроводникового оборудования составили $13,31 млрд, что на 3% меньше по сравнению с первым кварталом года.

Известно, что первенство на рынке полупроводникового оборуования занимает Китай ($3,36 млрд), второе место — Тайвань ($3,21 млрд), третье — Южная Корея ($2,58 млрд).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки полупроводникового оборудования с Тайваня сократились на 16%, из Южной Кореи — на 47%, из Японии — на 39. Однако из Китая, напротив, выросли на 43%