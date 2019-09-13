Киев, , 12:58 — REGNUM На переговоры с «Газпромом» о транзите газа Украине сейчас не с чем идти, заявил в своем комментарии украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук сегодня, 13 сентября.

Одна из проблем (помимо прочего), отметил специалист, в следующем — в течение трех последних лет «Нафтогаз» саботировал процесс разделения (анбандлинг) компании. Де-юре была создана независимая компания для заключения нового транзитного контракта — «Магистральные газопроводы Украины», но де-факто ни одного объекта ГТС этой компании не было передано.

Также эксперт отмечает, что «Нафтогаз Украины» постоянно выступил за отсрочку самих переговоров по транзиту или заключение временного контракта, но такая тактика в итоге обернется против украинской компании.

«В конце концов, за три месяца до завершения контракта Еврокомиссия и «Газпром» пришли к такому же выводу. И им обоим в перспективе выгодно такое развитие событий… Ведь 2020 год станет определяющим для запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока». И тогда аргументы Украины через год будут слабыми и в лучшем случае можно будет рассчитывать на транзит в коридоре объемом 40−60 млрд кубометров», — отмечает Корольчук.

Также он считает, что в нынешней ситуации политическая часть газовых переговоров выходит на первый план.

«Это не значит, что договор о транзите газа будет иметь политический подтекст. Но газовый компромисс станет еще одним подтверждением для ЕС и участников «нормандского формата», что со стороны президента Зеленского есть истинные намерения решить конфликт Украины и России», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года состоятся в Брюсселе 19 сентября, в формате «Украина-Россия-ЕС».

В сообщении «Нафтогаза Украины» говорится, что в ходе переговоров в Брюсселе менеджеры госкомпании будут отстаивать «необходимость заключения новых долгосрочных контрактов, которые бы полностью отвечали требованиям украинского и европейского законодательства».

11 сентября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина будет требовать от России компенсацию, если"Газпром"продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях.