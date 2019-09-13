Москва, 13 сентября 2019, 12:53 — REGNUM Сегодня, 13 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив ОАО «Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» с 75-летием со дня образования, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил, что корпорация внесли значимый вклад в укрепление оборонного потенциала России и в развитие национальной программы по освоению космоса.
«Создавая технику уже XXI века, работники опираются на опыт предшественников и добросовестно служат России», — отметил Путин и пожелал новых успехов.
Справка ИА REGNUM:
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» — одно из ведущих ракетно-космических предприятий России обеспечивает Вооруженные силы страны новейшими видами военной техники. Корпорация расположена в подмосковном городе Реутов.
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