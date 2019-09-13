Москва, , 12:48 — REGNUM Введение новых правил ОСАГО приведет к тому, что три четверти российских водителей получат небольшую скидку, а для группы злостных нарушителей езда станет в несколько раз дороже, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 13 сентября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя высказывания заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Ранее Моисеев в интервью «Российской газете» заявил, что цена ОСАГО для самых законопослушных водителей вследствие введения новых правил может снизиться в три-четыре раза.

Закон о либерализации ОСАГО внесен в Госдуму в июле, в первом чтении он должен быть рассмотрен в сентябре 2019 года. Страховым компаниям будет предоставлено право самим определять стоимость тарифа для конкретного водителя в рамах установленного коридора.

«Наше исследование показало, что водители в России делятся на две большие категории. 95% — это нормальные водители, 5% — как говорится, «жесть». В свою очередь большая группа делится на 75% водителей, которые соблюдают правила, и 20%, которые нарушают их иногда.

Так вот вследствие введения новых правил ОСАГО первой группе будет предоставляться скидка, но поскольку таких водителей очень много, то скидка будет небольшой. Для 20% водителей все останется как есть. А вот для постоянных нарушителей ездить станет очень дорого — в два, в три, возможно, в четыре раза дороже, чем сейчас.

Система ОСАГО начинает сейчас становиться воспитательной. Воспитание осуществляется рублем. И это, в целом, хорошие перемены», — отметил Петр Шкуматов.