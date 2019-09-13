Москва, , 12:47 — REGNUM Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

«Почему так против новых льгот и стоим на ревизии новых льгот? Мы видим, что льготы не приводят к росту инвестиций. Да, бюджет профицитен, ФНБ наполняется. Когда Минфин выступает с позиций против льгот, его позиция не всегда может быть услышана из-за того, что в ситуации сейчас всё хорошо. Но те решения, которые мы принимаем сейчас — их последствия будут и в 2024, и в 2030 году», — заявил Сазанов.

«Льготы нефтяные никуда не денутся, но с высокой вероятностью в 2024 и 2030 году макроэкономическая ситуация может стать гораздо хуже. И тогда решения по всем льготам нам придётся расплачиваться — кому-то придётся расплачиваться, чтобы поддержать траты бюджета на том уровне, которого мы достигли», — подчеркнул он.

По его словам, сегодняшние расходы бюджета на уровне 32−33% ВВП — оптимальный уровень для развитых стран, чтобы мы не отставали от развитых стран по своему социально-экономическому развитию.

«Очевидно, что ни в 2024 году, ни в 2030 году снижать расходы бюджета мы не будем. Соответственно, те выпадающие доходы, которые мы видим — к ним придётся искать источники компенсации», — добавил он.