Москва, , 12:31 — REGNUM Москва номинирована на международную премию World Travel Awards, сообщил в Twitter мэр Сергей Собянин.

«Премию World Travel Awards называют «туристическим Оскаром». В этом году Москва заявлена сразу в трех номинациях», — написал он.

Среди номинаций, в которых участвует российская столица, — World’s Leading Festival & Event Destination («Лучшее направление фестивального и событийного туризма»; победитель 2018 года — Кейптаун, ЮАР), World’s Leading Sports Tourism Destination («Лучшее направление для спортивного туризма»; победитель 2018 года — Абу-Даби, ОАЭ) и World’s Leading City Destination («Лучшее туристическое направление. Город»; победитель 2018 года — Лиссабон, Португалия).

Победители 2019 года будут названы 28 ноября.