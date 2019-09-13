Нур-Султан, , 12:23 — REGNUM Заключения совместных соглашений о зонах свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Вьетнамом и Ираном дает Казахстану дополнительные возможности для развития новых экспортных направлений. Об этом заявил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Евгений Больгерт, сообщает агентство «Казинформ».

По его мнению, необходимо внимательно относиться к торговому балансу при заключении соглашений, так как на территорию Казахстана может зайти продукция партнеров, с которой не смогут конкурировать местные производители.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Ирана Хасан Рухани одобрил проект временного соглашения с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли. Парламент Ирана ратифицировал соглашение 10 июня.

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