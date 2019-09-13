Москва, , 11:54 — REGNUM России придётся столкнуться с резким снижением потребления нефти в будущем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф на Московском финансовом форуме.

Московский финансовый форум. 2019 Mff.minfin.ru

«Кто ко вчерашнему кризису готовится, упустит завтрашний. У нас огромные вызовы: сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием снижение потребление нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире», — заявил Греф.

«Это приведёт к очень низким ценам на нефть. Значительно, может быть, ниже, чем цена отсечения. Благодаря министерству финансов мы удержались на уровне 40+. Но цена может опуститься значительно ниже», — предупредил он.

По его мнению, это ставит большие задачи перед Россией по диверсификации экономики.

«У меня нет ответа, как завтра всех сделать счастливыми. Но если мы хотим быть готовыми к решению сегодняшних проблем, надо немедленно начинать эффективно работать», — добавил Греф.