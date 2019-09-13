Москва, 13 сентября 2019, 11:54 — REGNUM России придётся столкнуться с резким снижением потребления нефти в будущем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф на Московском финансовом форуме.
«Кто ко вчерашнему кризису готовится, упустит завтрашний. У нас огромные вызовы: сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием снижение потребление нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире», — заявил Греф.
«Это приведёт к очень низким ценам на нефть. Значительно, может быть, ниже, чем цена отсечения. Благодаря министерству финансов мы удержались на уровне 40+. Но цена может опуститься значительно ниже», — предупредил он.
По его мнению, это ставит большие задачи перед Россией по диверсификации экономики.
«У меня нет ответа, как завтра всех сделать счастливыми. Но если мы хотим быть готовыми к решению сегодняшних проблем, надо немедленно начинать эффективно работать», — добавил Греф.