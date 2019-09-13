Бишкек, , 11:44 — REGNUM Соглашение между Киргизией и Турцией о взаимном поощрении и защите инвестиций рассмотрят депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, сообщает 13 сентября издание Tazbek.

Соответствующий законопроект в парламент внесло министерство экономики республики. Отмечается, что принятие документа будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Киргизии и Турции.

Соглашение также устанавливает номы по взаимной защите инвестиций сторон. В документе также регламентируется формат решения споров, возникающих между сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае профильные ведомства Киргизии и Турции договорились о взаимном снижении стоимости оформления трудовых виз для граждан обоих государств.

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