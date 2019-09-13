Москва, , 11:42 — REGNUM ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» в начале сентября 2019 года обратилось в московский арбитраж с двумя исками к лизинговой компании — ОАО «Ильюшин финанс Ко», которое несколько лет назад поставляло ей самолёты по договору лизинга. Сумма претензий авиапредприятия по обоим искам превысила 2 млрд рублей. Один иск на сумму 1,151 млрд рублей заявленных как неосновательное обогащение был судом возвращён заявителю, а второй — на 854 млн рублей пока оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По возвращённому 9 сентября 2019 года иску с ответчика «Трансаэро» требовало 1 151 864 206 рублей 26 копеек неосновательного обогащения, но просило об отсрочке уплаты госпошлины. Суд в этом ходатайстве отказал и вернул иск. По второму делу речь также идёт о неосновательном обогащении, но сумма уже 854 146 883 рубля 64 копейки. В основе второго спора лежит договор лизинга №440/СМ-Л от 5 февраля 2005 года. Иск из-за недочетов до 14 октября 2019 года оставлен без движения.

«В нарушение пункта 3 ст. 126 АПК РФ, истцом не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а именно первичные документы, доказательства, по которым образовалось неосновательное обогащение по договору лизинга №440/СМ-Л от 05.02.2005 г. в размере 854 146 883 руб. 64 коп., а также не представлено соглашение от 14.05.2010 года», — отмечается в материалах суда.

Напомним, прекратившая полёты в 2015 году авиакомпания «Трансаэро» с 2017 года является банкротом. На сегодня в рамках конкурсного производства идёт формирование конкурсной массы, которое продлится до середины марта 2020 года. В частности, ею на конец октября 2019 года объявлены три тендера по продаже двигателей и авиазапчастей.

До банкротства у компании в авиапарке было более 100 самолётов, а годовой пассажиропоток на 2014 год был более 13 миллионов.

Истцом в банкротном деле авиапредприятия выступил «Сбербанк». Первым этапом было введено наблюдение, но его итогом стало объявление ОАО банкротом.