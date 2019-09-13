Владикавказ, , 11:35 — REGNUM В Северной Осетии утверждена стратегия развития до 2030 года. Закон о стратегии утвердили депутаты парламента на первом после августовских каникул заседании 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа.

Стратегия разрабатывалась в течение трех лет министерством экономического развития республики. В ней уделено особое внимание приоритетным направлениям в развитии РСО-Алании. Ими являются туризм, агропромышленный комплекс, медицина, образование.

Как отметили в парламенте, прежний вариант стратегии был предоставлен на рассмотрение депутатов летом 2018 года. Однако его вернули в правительство для доработки. По всем программам были проведены общественные дискуссии, по итогам которых были внесены в стратегию дополнения и изменения. Нынешний вариант стратегии прошел согласование в Минэкономразвития РФ и других федеральных ведомствах.

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Напомним, прежняя стратегия развития Северной Осетии была одобрена в 2012 году. В ней был определен вектор социально-экономического развития республики до 2025 года.