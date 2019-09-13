Самара, , 11:33 — REGNUM Пирамиды позора в Самаре устанавливались у домов должников 94 раза. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, за восемь месяцев 2019 года жителям города, которые задолжали за холодную воду и канализацию, было отправлено порядка 84 490 претензий на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Руководство предприятия нашло эффективный способ напомнить о долгах, устанавливая пирамиды позора у домов должников.

«94 раза устанавливались они у домов должников с общей суммой долга 2,8 млн рублей, большая часть которой была оплачена сразу же», — сообщили в коммунальном предприятии.

Напомним, что на начало сентября текущего года задолженность жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию составляет 1,8 млрд рублей.