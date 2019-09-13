Ташкент, , 11:28 — REGNUM Представители Центрального банка Узбекистана и Азиатского банка развития (АБР) обсудили вопросы сотрудничества в сфере выпуска облигаций в национальной валюте на международных рынках, сообщает 13 сентября издание Kun.uz.

В рамках переговоров стороны обсудили содействие АБР в финансировании проектов посредством выпуска офшорных облигаций в национальной валюте. Стороны также осудили вопросы технического содействия.

Отметим, по итогам восьми месяцев 2019 года Азиатский банк развития выделил Узбекистану займы на общую сумму $472,3 млн в сфере овощеводства, железнодорожного транспорта и водоснабжения.

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