Великий Новгород, , 11:22 — REGNUM Инвестор из Вологды Алексей Сивков готов построить в Великом Новгороде аквапарк. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, в реализацию проекта инвестор намерен вложить 680 млн рублей, построив аквапарк за два года.

Возможные инвестиционные площадки под строительство обсуждались 12 сентября в ходе встречи мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина с Алексеем Сивковым. Предложено несколько земельных участков на выбор — в Псковском жилом районе и возле торгово-развлекательного центра «Мармелад», который в 2015 году построил в городе этот же инвестор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде аквапарка нет. В 2005 году ЗАО «Сигма-Ойл-Инк» заявило о строительстве семейного спортивно-оздоровительного комплекса с крупнейшим на Северо-западе России аквапарком и ледово-концертным холлом на пустыре между улицей Кочетова и рекой Веряжа — аквапарк планировали ввести в эксплуатацию в середине 2008 года. Работы оценивались в 34 млн долларов, но проект так и не осуществился.