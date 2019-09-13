Москва, , 11:17 — REGNUM Обанкроченная два года назад авиакомпания «Трансаэро» объявила три тендера по реализации двигателей и запчастей от самолётов Boeing. Торги пройдут 21 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самолет «Боинг» Boeing.com

В рамках первого тендера выставлены пять лотов, в каждом из которых от 500 до 800 авиазапчастей. Начальная цена варьируется от 49 до 160 млн рублей. Приём заявок начнётся с 16 сентября, а дата торгов — 21 октября.

Вторые торги включают три лота, в каждом из которых двигатели для Boeing 747−300 разных годов выпуска. Третий тендер состоит лишь из одного лота — авиационного турбовентиляторного двигателя Boeing 1982 года выпуска. Его оценили свыше 27,798 млн рублей.

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Напомним, авиапредприятие с декабря 2015 года находилось под наблюдением по инициативе «Сбербанка», подавшего банкротный иск. А с сентября 2017 года «Трансаэро» признали банкротом и до 13 марта 2020 года она пробудет под конкурсным производством. Банкротное дело слушается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Компания до банкротства насчитывала в своём авиапарке более 100 самолётов. По итогам 2014 года, то есть за год до подачи банкротного иска, пассажирооборот был свыше 13 млн человек.