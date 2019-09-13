Москва, , 11:17 — REGNUM Совокупный доход самозанятых Москвы превысил 12,3 млрд рублей за первые восемь месяцев 2019 года, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме.

«Суммарный доход московских самозанятых превысил 12,3 млрд рублей», — сказал он.

По словам Ефимова, за восемь месяцев 2019 года в качестве 110 тысяч человек. Это 60% от общероссийского числа.

Как пояснил ИА REGNUM руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, число самозанятых в столице уже вдвое превысило плановый показатель за 2019 год. В бюджет Москвы в виде налогов от них поступило 176 млн рублей налогов за первые восемь месяцев. Наиболее часто как самозанятые регистрируются москвичи, оказывающие услуги по пассажирским перевозкам, сдаче квартир в аренду, консультированию, репетиторству и рекламе.