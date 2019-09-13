Нур-Султан, , 11:13 — REGNUM Среднедушевые номинальные денежные доходы жителей Казахстана по итогам июля 2019 года составили 100 982 тенге ($261), что на 6,9% больше, годом ранее. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Реальные денежные доходы за отчетный период увеличились на 1,4%. Доходы от наемной занятости составили 71,9%, доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности — 10,7%, от социальной помощи — 16,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года реальные доходы населения Казахстана выросли на 5,5%. Среднемесячная заработная плата за полгода выросла на 9%.

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