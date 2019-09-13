Нур-Султан, , 11:03 — REGNUM Объем промышленного производства в Казахстане по итогам января-августа 2019 года составил 19,06 трлн тенге ($49,3 млрд), что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличилось на 3,1%, в обрабатывающей промышленности — на 3,3%, в электроснабжении, подаче пара, газа и воздушного конденсата — на 2,7%.

Объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за отчетный период составил 2,035 трлн тенге ($5,26 млрд), что на 3,6% больше, чем в январе-августе 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем промышленного производства в Казахстане составил 14,293 трлн тенге ($37,3 млрд по курсу на 16 июля), что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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