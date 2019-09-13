Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Объем внешнего торгового оборота Грузии по итогам первых восьми месяцев 2019 года составил $8,13 млрд, передает 13 сентября «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на данные национального статистического управления.

За отчетный период объем товарооборот почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Объем экспорта вырос на 12,4%, до $2,41 млрд, импорт — сократился на 4,4%, до $5,71 млрд.

Напомним, по итогам 2018 года внешний товарооборот Грузии составил $12,5 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее. Грузинский экспорт вырос на 22,9%, до $3,4 млрд, импорт — на 14,9%, до $9,1 млрд.

Читайте также: Грузия и Белоруссия планируют увеличить взаимный товарооборот до $200 млн