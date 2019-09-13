Каир, , 11:20 — REGNUM Правительство Египта потратит 20 миллиардов долларов на возведение «развлекательного района» в центре новой административной столицы страны. Площадь квартала составит более 16 квадратных километров, сообщает главное новостное издание Египта Al Ahram.

Реализацией основной части проекта займется американская компания ATIP Entertainment, а компания ITEC Entertainment Corporation разработает дизайн, развлекательные технологии и систему управления новым кварталом.

Район развлечений будет построен в три этапа за 7−10 лет. Благодаря этому правительство Египта планирует создать 700 тысяч дополнительных рабочих мест, что придаст дополнительный толчок развитию экономики страны.

План предусматривает строительство четырех‑ и шестизвездочных курортов и тематических отелей, оздоровительного центра, элитных домов и вилл, VIP-поля для гольфа, тематических парков мирового уровня, трассы Формулы-1, спортивно-концертного стадиона, а также колледжа для подготовки будущих мировых лидеров индустрии развлечений и туризма.