Каир, , 12:00 — REGNUM Министерство по делам инвестиций и международного сотрудничества Египта подписало со Всемирным банком соглашение, согласно которому последний должен выделить 500 миллионов долларов для финансирования второго этапа социальных программ «Такафуль» и «Карама». Об этом сообщает египетское новостное издание газета Al Ahram.

Министр по делам инвестиций Сахар Наср заявил, что «программы социальной поддержки населения являются жизненно важными проектами, а темпы их реализации это важный показатель, за которым следит Всемирный банк при оценке уровня инвестиций в человеческий капитал».

Министр также добавил, что второй этап реализации программ соцподдержки рассчитан на срок в три года и охватит около 12,8 миллионов жителей Египта.

Региональный директор Всемирного банка Марина Вес заявила, что банк продолжит оказывать поддержку развитию человеческого капитала в Египте, так как это является необходимым элементом для успешной реализации программы экономических реформ в стране.