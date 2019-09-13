Ла-Пас, , 12:14 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его страна готова экспортировать энергоресурсы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Заявление главы государства последовало после того, как в городах Якуиба и Энтре-Риос были запущены теплоэлектростанции, работающие по принципу комбинированных циклов.

«Мы готовы продавать энергию. Сейчас мы вырабатываем 3 370 МВт», — заверил Моралес во время открытия ТЭС в Энтре-Риосе. Он объяснил, что внутренний спрос на электроэнергию составляет около 1 600 МВт и что излишки целесообразно отправлять на экспорт.