Москва, , 10:29 — REGNUM Дискуссии о развитии страны наглядно демонстрируют, что российские власти не имеют консенсуса по важнейшим стратегическим направлениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф на Московском финансовом форуме.

«Ключевая проблема — проблема управления. Чем отличаются экономики 90-х, 2000-х и конца 10-х? Конечно, сложностью. Она стала гораздо более сложной, стали инструменты управления гораздо более сложными. И мы старые модели управления не можем использовать для решения сегодняшних проблем», — заявил Греф.

Ключевая проблема в том, что в России отсутствует «бизнес-модель развития страны», отметил он.

«Дискуссия, которая здесь сложилась, явно свидетельствовала о том, что у нас нет консенсуса, что надо делать. А если нет консенсуса, что надо делать, то вопрос «как» вообще не стоит в повестке дня», — указал Греф.