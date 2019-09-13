Москва, , 10:30 — REGNUM Крупнотоннажную партию российского сжиженного газа (СПГ) впервые приобретает Литва. Об этом 13 сентября пишет «Коммерсантъ».

Утром 12 сентября, отмечает издание, из французского терминала Монтуар вышел танкер Stena Clear Sky с партией СПГ на борту. Этот сжиженный газ поступил по проекту «Ямал СПГ» и был продан французской компанией Total.

По одним данным, партию СПГ купила литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, которую переименовали в Ignitis 9 сентября. По другой информации, покупатель — литовский производитель минеральных удобрений Achema.

Издание напомнило о стремлении Вильнюса к снижению зависимости от российских энергопоставок. Аналитики называют сделки с перегрузкой и перепродажей СПГ новой реальностью рынка и указывают на растущую роль российского СПГ для европейских стран.

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