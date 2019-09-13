Мадрид, , 13:12 — REGNUM Испания заняла шестнадцатое место в мировом рейтинге устойчивого развития электроэнергетики. Об этом сообщает испанское новостное издание El País со ссылкой на рейтинг, опубликованный Мировым энергетическим советом — крупнейшей международной энергетической некоммерческой организацией.

Рейтинг включает в себя данные за 2018 год о 125 странах. Основными параметрами, рассматриваемыми организацией, были энергетическая безопасность, доступность электроэнергии, а также экологическая устойчивость. Испании была присвоена наивысшая оценка в трех категориях из четырех. Таким образом, Испания стала одной из восьми стран с категорией «AAA».

Тем не менее по совокупным условиям устойчивого энергетического развития Испанию опередили в рейтинге 11 европейских стран, среди которых 9 стран — участниц Евросоюза, а также Новая Зеландия, США, Канада и Израиль. Возглавили рейтинг Дания и Швейцария.