Москва, 13 сентября 2019, 10:27 — REGNUM Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина организовала в стране искусственный денежный голод, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание Набиуллиной, которая назвала заблуждением тезис о чрезмерно жёсткой кредитно-денежной политики в РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума, Набиуллина заявила, что заявления о чрезмерно жёсткой денежно-кредитной политике, которая ограничивает экономический рост РФ, являются заблуждением.
Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина рассказала о трёх заблуждениях о кредитах