Москва, , 10:27 — REGNUM Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина организовала в стране искусственный денежный голод, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание Набиуллиной, которая назвала заблуждением тезис о чрезмерно жёсткой кредитно-денежной политики в РФ.

«О том, насколько справедливы слова Эльвиры Набиуллиной, очень легко судить по монетизации экономики, — сказал Делягин. — У нас уровень монетизации экономики недостаточный. У нас ставка по кредиту выше рентабельности абсолютного большинства отраслей. То есть реальному сектору фактически запрещено получать кредит. В стране организован госпожой Набиуллиной искусственный денежный голод. Абсолютно искусственный. А в этой ситуации финансовая политика чрезмерно жёсткая. Она не просто сдерживает, а блокирует экономический рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума, Набиуллина заявила, что заявления о чрезмерно жёсткой денежно-кредитной политике, которая ограничивает экономический рост РФ, являются заблуждением.

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