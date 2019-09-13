Москва, , 10:24 — REGNUM Повседневная жизнь жителей России становится все более непростой, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Как показали наблюдения «Ромира», в августе расходы населения выросли на 11% в годовом сопоставлении. В сравнении с июлем 2019 же года показатель трат вырос на 4,9%. Официальная инфляция, напомню, в августе была на уровне 4,3%.

Это все довольно официальные цифры — и показатели расходов, и параметры индекса потребительских цен. Если же взять, например, данные, более близкие к реальности, то увидим, что инфляция в два раза больше тех цифр, что предлагает Росстат так же, как и расходы.

Правда же в том, что какие бы минимальные показатели по инфляции нам не показывали, повседневность оказывается более драматичной. Собственные доходы населения не растут уже шестой год, в то время как цены на продовольственные и непродовольственные товары плавно увеличиваются.

Та дефляция, что отражена в цифрах по августовской инфляции от месяца к месяцу, сезонная, она наблюдается из года в год. А вот осенние данные будут значительно интереснее, учитывая, что покупательская способность шире не стала, а потребности остались теми же.

По итогам 2019 года вполне можно будет увидеть рост трат граждан России на 15% год к году, и это будет довольно скромная оценка», — высказала свое мнение эксперт.

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