Москва, , 10:21 — REGNUM Препятствия для экономического развития России лежат в институциональной плоскости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Московском финансовом форуме.

«Приоритет — реформа правоохранительной системы. Нет экономических рецептов для решения экономических проблем — это фраза Германа Оскаровича. Я с ней абсолютно солидаризировался», — заявил Чубайс.

По его мнению, институциональные проблемы являются единственной причиной, которые не дают российской экономике эффективно расти — экономическая политика, с его точки зрения, в настоящее время в России «лучшая за 28 лет».