Москва, , 10:14 — REGNUM Несмотря на корректную экономическую политику, проводимую правительством, темпы экономического роста в России крайне скромны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Московском финансовом форуме.

«Управление экономикой или управление государством в чём-то простая вещь. Это как автомобилем. Есть две педали: газ и тормоз. Нужна и та и другая. Педаль газа — экономика, педаль тормоза — правоохранительная система. И то, и другое — важнейшие элементы управления любой сложной системы. Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат», — заявил Чубайс. По его мнению, в настоящее время в России проводится лучшая за 28 лет бюджетная политика и кредитно-финансовая политика.

«Фантастические параметры, начиная от долга к ВВП и заканчивая уровнем инфляции. В наше время о таком мечтать даже нельзя было. Результат? 1,1−1,2% роста. Называя вещи своими именами, роста нет. Нажимая обе педали, не поедем. Не поедем. Именно в этом и есть моя точка зрения, главный приоритет», — подчеркнул он.