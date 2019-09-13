Москва, , 10:11 — REGNUM Снижение нефтяных цен в последние дни связано с замедлением сокращения запасов в США, уменьшением предполагаемого спроса на чёрное золото по прогнозу ОПЕК в вышедшем ежемесячном отчёте, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Это привело к уменьшению котировок нефти марки Brent с уровней выше $63 к рубежу вокруг $60. Однако и ниже $59 цены не ушли, резко оттолкнувшись вверх от данного уровня 12 сентября.

Такое положение говорит во многом о том, что потенциал снижения пока ограничен, локальные драйверы недели уже отработаны и учтены в ценах.

Новых событий сегодня, 13 сентября, не ожидается, рынок обещает быть достаточно спокойным в преддверии выходных.

Сегодня важной информацией могут стать данные о количестве и изменении числа буровых установок в США, но они появятся уже при окончании торгов, в 20:00. по мск.

Вероятный дневной диапазон цены обещает быть достаточно узким — $59,50 — $60,70», — полагает эксперт.

Читайте также: Решение ОПЕК+ не помогло нефти