Хельсинки, , 10:10 — REGNUM Финансовый суверенитет Евросоюза поможет защитить создание своей государственной цифровой валюты и запрет криптовалюты Facebook — Libra. С таким предложением министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил на неформальной встрече министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Ле Мэр призвал изучать оптимальные способы снижения стоимости и повышения скорости международных транзакций — как внутри, так и вне содружества. Для этого, пояснил он, на обсуждение Еврогруппы вынесена инициатива о создании государственной цифровой валюты. Это предложение также войдет в повестку октябрьского заседании МВФ в США.

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Французский министр добавил, что криптовалюту Libra в ЕС нужно запретить ради безопасности потребителей, стабильности европейских финансов и суверенитета стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты Libra, он ожидается в 2020 году.

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