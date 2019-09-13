Южно-Сахалинск, , 10:11 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко считает недопустимым массовый отток молодежи с Сахалина и намерен его остановить. В частности, для этого он пообещал добиться для Сахалинского государственного университета статуса опорного вуза России уже в 2019 году, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новый глава региона также намерен создать региональный университетский центр «Сахалин» в 2019 году, готовить необходимых специалистов для региональной экономики по возможности на месте, обеспечить повышение квалификации местных кадров. Он считает, что молодым сахалинцам нужно дать возможности, чтобы они не покидали родной регион.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приняты беспрецедентные меры для поддержки семей с детьми, в 2019 году количество многодетных семей выросло, но вместе с тем растет и количество абортов. Сахалин вошел в ТОП регионов России по количеству прерванных беременностей в 2018 году.