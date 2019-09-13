Москва, , 10:03 — REGNUM Законопроект, предполагающий отмену от уплаты налогов средства материальной поддержки пострадавших от терактов или от ЧС, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Поправками в Налоговый кодекс освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученных гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств (например, пожаров, наводнений).

Также предлагается освободить от уплаты НДФЛ материальную помощь членам их семей при этих обстоятельствах.

Отдельно уточняется, что доходы подлежат освобождению от налогообложения независимо от их источников.

Кроме того, в качестве дополнительной меры законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы страны.