Уфа, , 10:05 — REGNUM Движение автотранспорта по улице Малой Заречной в Уфе будет закрыто в связи с реконструкцией мостового перехода через реку Белую. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение автотранспорта по дороге улицы Малой Заречной на участке от улицы Демской до улицы Школьной будет закрыто с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Напомним, что работы по реконструкции мостового перехода осуществляются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».