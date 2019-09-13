Анкара, , 11:53 — REGNUM Глава управляющего совета Турецкого общества инвесторов в туризм TTYD Ойа Нарин заявила: «Если мы сможем популяризовать туризм, обеспечить продолжительный и стабильный рост турпотока, то в 2033 году мы сможем принять до 100 млн туристов, получив доход в 100 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ойа Нарин подготовила доклад под названием «Переворот в туризме», в котором составила перечень необходимых условий для достижения поставленной цели в 100 млрд долларов. Она отметила, что для вступления в новую эпоху туризма нужно строить объекты вместимостью до 225 тыс. человек и рейтингом в 3−4 звезды.

Ойа Нарин добавила: «Турецкие 5-звездные отели — самые дешёвые по сравнению с европейскими аналогами. В Испании расположено 295 отелей такого класса. У нас же их 400 в одной только Анталье».